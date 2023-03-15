هل يمنحكِ تغيير رأس دش الحمام شعراً أكثر لمعانًا؟

الوكيل الاخباري - من المؤكد أن العناية الجيدة بشعركِ تبدأ بالأساسيات، مثل قصّه باستمرار، وتجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية، والتقليل من استخدام الحرارة، كما أن طريقة غسل شعركِ لها تأثيرٌ كبيرٌ في ذلك، ولكن من المدهش أن البعض يغسلن شعرهن بالشامبو بشكلٍ خاطئ طوال حياتهن.





ومن الأخطاء التي ترتكب استخدام الشامبو لغسل شعركِ بشكلٍ يومي، مما لا يسمح للزيوت الطبيعية بالانتشار في جميع خصلاتك لتغذيتها.



ومع ذلك، لا يجب أن تمضي وقتاً طويلاً من دون غسله أيضاً، لأن البكتيريا والملوثات البيئية وخلايا الجلد الميتة يمكن أن تتجمع، حيث إن الفترات الزمنية المثالية لغسل شعرك هي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.



وعندما تغسلين شعركِ، سترغبين أيضاً في الوقوف تحت الدش والسماح للماء بإزالة الأوساخ برفق قبل إضافة أي شامبو، ومن المهم أيضًا التأكد من أن ضغط المياه وجودتها مثاليان، ويقول بعض خبراء العناية بالشعر إن نوعاً معيناً من رأس الدش قد يساعد شعرك في الحصول على غسيلٍ مثالي.





رؤوس الدش المفلترة تزيل الملوثات



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يزيل رأس الدش، الذي يقوم بتصفية المياه، الملوثات التي تعد للأسف جزءاً من مياه الشرب العادية في العديد من المناطق، وتشمل هذه المواد الكلور والبكتيريا والمعادن الثقيلة، التي لديها القدرة على إتلاف شعرك وجلدك.



كما أنه من المعروف أن الكلور الموجود في حمامات السباحة يتلف الشعر، ويمكن أن يؤدي إلى طفح جلدي على الجلد، يعرف باسم التهاب الجلد التماسي.



وعادةً يُضاف الكلور وكلوريد الصوديوم وكربونات المغنيسيوم والبيكربونات والكبريتات والكالسيوم والحديد والألمنيوم إلى عملية المعالجة لإزالة الجسيمات وقتل البكتيريا والطفيليات والفيروسات، وهذا يجعل الماء آمناً للاستهلاك، لكنه في كثير من الأحيان ليس جيداً لبنية الشعر وفروة الرأس.



ولذلك يقول الخبراء إن استخدام رؤوس الدش المفلترة يحدث فرقًا كبيراً في الحصول على شعرٍ لامع.





ما الذي يمكن أن يفعله رأس الدش المفلتر لشعرك؟



من دون مرشح الدش، يمكن للمواد الكيميائية المستخدمة في محطات معالجة المياه أن تلحق الضرر بالشعر، إذ إن هناك بعض العناصر التي يمكنها أن تترك الشعر جافاً وهشاً، ما يؤدي إلى التكسر، كما من الممكن أن يصبح الشعر صعب التحكم مع التجعد والتشابك.

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