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الثلاثاء، 04-04-2023 12:40 م

البرنامج النيابية: تعديل النظام الداخلي حاجة ملحة لتطوير الإطار القانوني

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الوكيل الإخباري - بحثت كتلة البرنامج النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، برئاسة النائبة صفاء المومني، التعديلات المطروحة على مواد النظام الداخلي للمجلس.

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وقالت المومني إن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب حاجة ملحة لتطوير الإطار القانوني والسلوكي، للنهوض بأداء المجلس الرقابي والتشريعي وبالعمل البرلماني، وصولًا لنظام داخلي يرتقي بالأداء البرلماني، مشيرةً إلى نقاط الضعف التي تضمنها النظام الداخلي للمجلس، وانعكاساته على النواب وأدائهم.


من جانبهم عرض أعضاء الكتلة النواب: عيد النعيمات، عمر النبر، سليمان أبو يحيى، فريد حداد، زيد العتوم، ماجد الرواشدة، نواش القواقزة، جملة من المقترحات والملاحظات بشأن النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية بالإضافة إلى الآليات المتعلقة بعمل المجلس.


وأكدوا أهمية إقرار تعديلات من شأنها النهوض بالأداء النيابي .

 




 

 


 

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