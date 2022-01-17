الديوان الملكي: إجمالي موازنة الديوان 55 مليون.. و حكاية 3 آلاف موظف يعملون "غير صحيح"

الوكيل الاخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية موازنة الديوان الملكي الهاشمي، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور أمين عام الديوان الملكي الهاشمي محمد الكركي، وذلك في إطار مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.

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وقال الكركي، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاثنين، إن إجمالي موازنة الديوان الملكي الهاشمي 55.074 مليون دينار، تذهب نفقات تشغيلية، منها 27 مليون دينار مساعدات اجتماعية.

وأشار إلى أن عدد موظفي الديوان الملكي الهاشمي ألف موظف بينهم ملحقون مدنيون وعسكريون وأمنيون، نافيا ما يتم الحديث عنه بوجود 3000 موظف.

وناقش رئيس اللجنة المالية النيابية، المهندس محمد السعودي وعدد من أعضاء اللجنة، بنود موازنة الديوان الملكي الهاشمي، مشيدين بالجهود التي يبذلها الديوان من تقديم مساعدات اجتماعية للأسر العفيفة والمحتاجة، ودعم الجمعيات الخيرية والأندية.