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الأحد، 30-07-2023 03:39 م

حزب الاتحاد الوطني ينظم ندوة بعنوان "فرص وتحديات أصحاب ذوي الإعاقة في الحياة السياسية"

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الوكيل الإخباري - نظم منتدى حزب الاتحاد الوطني الأردني للحوار ندوة بعنوان "فرص وتحديات أصحاب ذوي الإعاقة في الحياة السياسية"، شارك فيها العين آسيا ياغي والنائب ميادة شريم وعدد من الحضور المهتمين بهذا الشأن.

واشتملت الندوة التي أدارتها نائب مساعد الأمين العام رائدة أبو سمرة، على طرح العديد من القضايا التي تواجه أصحاب ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والتحديات التي تواجهها هذه الفئة والحلول والفرص التي من شأنها تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل السياسي والحزبي، كما تحدث الضيوف عن رؤيتهم وتفاعلهم مع هذه القضايا.



وشددت الندوة على أهمية دمج أصحاب ذوي الإعاقة بالحياة السياسية وفي مختلف مناحي الحياة وخاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وعلى ضرورة توفير الفرص من أجل منح هذه الفئة حقوقها في المشاركة السياسية وتمكينها أسوة بكافة الفئات في المجتمع.

بدوره أكد الأمين العام الدكتور محمد رامي شاهين على دعم الحزب للأشخاص ذوي الإعاقة وهو مؤمن بدورهم في المجتمع، داعيا إلى تعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والعمل العام وتعزيز دورهم في الانتخابات المقبلة.

وقال إن الحزب يتبنى دوما قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وهو يسعى لوضع تصورات وحلول من شأنها تعزيز دورهم في المجتمع وحل المشاكل التي تواجههم في كافة مناحي الحياة.

وشكر الدكتور شاهين الحضور والضيوف الكرام على مشاركتهم في الندوة التي تعتبر من ضمن سلسلة ندوات ولقاءات ناجحة مع كافة فئات المجتمع والتي من شأنها الاشتباك الإيجابي مع جميع القضايا التي تهم كافة شرائح المجتمع.

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