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السبت، 18-02-2023 10:44 ص

السعودية .. سيدة تقتحم بمركبتها أحد المحلات في سوق الجامعيين -فيديو

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الوكيل الإخباري - وثّق مقطع فيديو لسيدة تدخل بمركبتها إلى أحد المحلات في سوق الجامعيين بـ ⁧‫حائل السعودية ‬⁩، وتتسبب في خسائر مالية.

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وسمع في المقطع صوت صاحب المحل يقول:” في اليوم الوطني أخسر 400 ألف بسبب حادث، واليوم التأسيس تدخل سيدة بمركبتها على المحل وتكسره .. الحمد لله إن ما كان فيه أشخاص، والله يعوضنا خير.” والجدير بالذكر أن الفتاة جديدة في السواقة، وتسببت في خسائر مالية للمحل كثيرة.

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