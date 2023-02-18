السعودية .. سيدة تقتحم بمركبتها أحد المحلات في سوق الجامعيين -فيديو

الوكيل الإخباري - وثّق مقطع فيديو لسيدة تدخل بمركبتها إلى أحد المحلات في سوق الجامعيين بـ حائل السعودية ، وتتسبب في خسائر مالية.
وسمع في المقطع صوت صاحب المحل يقول:” في اليوم الوطني أخسر 400 ألف بسبب حادث، واليوم التأسيس تدخل سيدة بمركبتها على المحل وتكسره .. الحمد لله إن ما كان فيه أشخاص، والله يعوضنا خير.” والجدير بالذكر أن الفتاة جديدة في السواقة، وتسببت في خسائر مالية للمحل كثيرة.
متداول: حادث غريب..— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 16, 2023
سيدة تدخل بمركبتها إلى أحد المحلات في سوق الجامعيين بـ #حائل وصاحب المحل يوثق الأضرار #السعودية pic.twitter.com/AmJf1zOwD0
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة