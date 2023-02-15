بالفيديو.. مشهد نادر لأسماك القرش بالقرب من شواطئ ‎ينبع في السعودية

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو متداول، ‏مشهد نادر لأسماك القرش بالقرب من شواطئ ينبع في السعودية .

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ووثق شباب على متن قارب صيد في عرض البحر، حركات أسماك القرش المعروفة وسط المياه، إذ كان الشباب يرددون: “يا ساتر”.

كما أبدوا انبهارهم من المشهد، فيما ذكر ناشر الفيديو، أن أسماك القرش هذه من نوعية الذيبة وهي أخطر الأنواع.

وأوضح أن إحدى الأسماك كانت تمسك بخيط أنزله أحد الأفراد في البحر وظلت تلعب به في المياه.







المرصد