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الخميس، 16-12-2021 11:23 ص

مبلغ كبير تقاضته ميغان ماركل مقابل كل حلقة من Suits

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الوكيل الإخباري - أشارت صحيفة فوربس الى ان ميغان ماركل قد حققت ثروة خلال مسيرتها التمثيلية تقدر بـ 2 مليون دولار أميركي.

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وتاب المصدر نفسه ان ميغان قد ححقت الشهرة الكببرى والمبالغ الكبيرة من خلال مسلسل Suits الذي تقاضت حوالي 50000 دولار لكل حلقة في نهاية فترة عملها في هذه السلسلة وتقول مصادر اخرى ان الحلقات النهائية لها قبل اعتزالها التمثيل وزواجها من الامير هاري قد تقاضت مقابلها حوالي 57 ألف و500 دولار.

 

وأشار كثر الى ان هذه الارقام خير دليل على انها لم تتزوج هاري من أجل ثروته لأنها أصلاً مليونيرة!

 

المصدر - الفن 

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