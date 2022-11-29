وليمة بمونديال قطر!.. فيديو لعدد أطباق مهول يحصد ملايين المشاهدات

الوكيب الإخباري - بعد انطلاق فعاليات الحدث الكروي الأبرز حول العالم الأسبوع الماضي، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً كثيرة عن كأس العالم.

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تزامناً مع ذلك، انتشر مقطع فيديو أظهر وليمة ضخمة في أحد الأحياء القطرية خلال فعاليات مونديال قطر 2022، وفق ما ادعى ناشروه.



وظهر أيضاً عدد من الرجال بملابس تقليدية يسكبون مئات أطباق الطعام من أوانٍ ضخمة.



في حين ادعى ناشرو المقطع أن الفيديو ملتقط خلال المونديال في حيّ الغرافة في منطقة الريان القطرية.



ورغم أن الفيديو حظي بملايين المشاهدات في صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحقيقة غير ذلك تماماً.



فقد كشف التفتيش أن المقطع منشور قبل أسبوعين من انطلاق منافسات كأس العالم.



ويعود الفيديو لزفاف في الإمارات العربية المتحدة، ولا علاقة له بالمونديال أو بقطر لا من قريب ولا من بعيد.



وأوضح التعليق المرافق له أنّه يعود لزفافٍ في رأس الخيمة في الإمارات العربيّة المتحدة، وانتشرت النسخة الأصلية في موقع تيك توك بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وفق “فرانس برس”.



إلى ذلك، يمكن العثور على مقاطع أخرى للزفاف نفسه من حسابات عدة في موقع تيك توك.

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