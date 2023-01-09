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الإثنين، 09-01-2023 11:32 ص

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ في المملكة

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في جنوب المملكة والخفيفة في شمالها ووسطها وحسب تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة حالياً، وفق ما أفادت به النشرة الجوية لدائرة الأرصاد الجوية اليوم.

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وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ الـ (100) في البلديات، وغرف الطوارئ الـ (20) في مجالس الخدمات المشتركة وغرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة، التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب حالة عدم الاستقرار الجوي، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية في عمّان بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.


ووجهت وزارة الإدارة المحلية على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية إلى أهمية التأكد من جاهزية الآليات والمعدات وفرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى متابعة الأوضاع في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.


وشددت وزارة الإدارة المحلية على المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والبؤر الساخنة المعروفة بخطرها في فصل الشتاء ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.


كما طلبت الوزارة من البلديات مواصلة تفقد مراكز الإيواء الطارئة التابعة لها، تحسباً لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ التابعة لها، أو غرف الطوارئ الأخرى.


وأهابت الوزارة بالمواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطواري الرئيسية في الوزارة بعمان على رقم هاتف (064641393) للإبلاغ عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

 

 




 

 


 

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