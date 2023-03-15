السقاف: الأردن يوفر بيئة استثمارية جاذبة وحاضنة لأصحاب الأعمال

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف توفر العديد من الميز النسبية والتنافسية التي تجعل من المملكة بيئة استثمارية جاذبة وحاضنة للمستثمرين وأصحاب الأعمال ومن بينهم المستثمرون من دولة إيرلندا.



وقالت خلال إطلاق وزارة الاستثمار دليل الفرص الاستثمارية لمجتمع رجال الأعمال الإيرلندي بالمملكة اليوم الأربعاء ، والذي نظمته سفارة إيرلندا بالمملكة بحضور رجال أعمال إيرلنديين، أن الأردن يمتلك فرص استثمارية في قطاعات تنافسية كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والسياحة العلاجية وخدمات الرعاية الصحية والأدوية، إضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية القائمة على الشراكة بين القطاعين.

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