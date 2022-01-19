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الأربعاء، 19-01-2022 10:36 ص

الكهرباء الوطنية: نتوقع تسجيل حمل كهربائي يصل الى 3680 ميغاواط

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الوكيل الإخباري - بينت شركة الكهرباء الوطنية، من خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لها بأنه مع استمرار انخفاض درجات الحرارة السائدة في المملكة نتيجة للمنخفض الجوي، فقد تسببت هذه الموجة إلى ارتفاع ملحوظ في الاحمال الكهربائية.

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واضافت الشركة لـ " الوكيل الإخباري" أنه سجل حمل صباحي 3125 ميغاواط ، اما الاحمال الكهربائية المسائية فقد سجلت ارتفاعاً بمقدار 10% مقارنة بالأحمال الكهربائية المسجلة في نفس الفترة من شهر 1/2021 وتسجيل حمل 3880 ميغاواط .


وبيّنت أنه من المتوقع تسجيل حمل صباحي، اليوم الاربعاء، بمقدار 3680 ميغاواط وحمل مسائي بمقدار 3950 ميغاواط. 


واشارت الى انه من المتوقع ان تستمر الاحمال الكهربائية بالارتفاع التدريجي مع استمرار انخفاض درجات الحرارة السائدة خلال شهر كانون الثاني الحالي . 


ومن المتوقع تسجيل اقصى حمل صباحي لشتاء( 2021/ 2022) 3700 ميغاواط وكذلك اقصى حمل مسائي 4000 ميغاواط .

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