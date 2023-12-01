الملك ينبه لدى لقائه رئيس وزراء إيرلندا من خطورة تداعيات استمرار العدوان على غزة

الوكيل الإخباري- نبه جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار، اليوم الجمعة، من خطورة تداعيات استمرار العدوان على غزة، وتفاقم تدهور الوضع الإنساني هناك.

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ودعا جلالته في لقاء عقد على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بدبي، إلى الضغط لوقف فوري لإطلاق النار، وفك الحصار المفروض لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهل القطاع، الذين يعيشون كارثة حقيقية.



ولفت جلالة الملك إلى أن الأردن يعمل بشكل حثيث من أجل الحد من نتائج الكارثة الإنسانية في غزة، من خلال التنسيق الوثيق مع المنظمات الأممية والدولية لتوفير أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمينها لأهالي القطاع وبشكل مستدام.



كما التقى جلالة الملك، على هامش أعمال المؤتمر، الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان، وزعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر، كلا على حدة.



وحضر اللقاءات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.