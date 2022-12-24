حظر النشر بحادثة قتل فتاة ثلاثة من أفراد عائلتها في إربد

الوكيل الاخباري - قرر مدعي عام أحداث إربد، اليوم السبت، حظر النشر في جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بحادثة قيام فتاة بمحافظة إربد بقتل ثلاثة من أفراد عائلتها وإصابة والدتها.



وجاء في قرار المدعي العام الذي وصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه، أن الحظر يشمل أي معلومات تتصل بالقضية أو مجريات التحقيق فيها، أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور تتعلق بهذه القضية تحت طائلة المساءلة الجزائية.

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