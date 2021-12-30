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الخميس، 30-12-2021 05:17 م

مدير الأمن العام يرعى حفل توزيع جوائز التفوق الرياضي لعام 2021

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الوكيل الاخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، اليوم الخميس في مديرية الأمن الرياضي حفل توزيع جوائز التفوق الرياضي لعام (2021) لمرتبات الأمن العام، والذين حققوا انجازات رياضية كبيرة ومراكز متقدمة في البطولات المحلية والدولية.

وأكد اللواء الركن الحواتمة، ان ما حققته رياضة الأمن العام جاء نتيجة للعمل الجاد والتخطيط وتوفير الموارد المتاحة للرياضة الشرطية، وللرياضة الأردنية بشكل عام، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية لدعم الرياضة والشباب. 

وقدم الحواتمة الشكر لرياضي الامن العام كافة الذين اظهروا عزيمة وإصراراً وكانوا على قدر المسؤولية في تمثيل الأمن العام والمنتخبات الوطنية، فحققوا انجازات محلية وعالمية تستحق الثناء والشكر، وشكلوا عماد المنتخبات الوطنية التي مثلت الوطن في المحافل المختلفة وعلى رأسها اولمبياد طوكيو 2020. 

وفي نهاية الاحتفال وجه مدير الامن العام كلمة ثمن من خلالها الجهود المبذولة من رياضي مديرية الأمن العام وشكر جميع المميزين ووزع الكؤوس والدروع التقديرية على مستحقيها.

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