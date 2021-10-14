وزير التربية يقرر رفع نسبة قبول الطلبة المعيدين في الجامعات

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور وجيه عويس، انه قرر رفع نسبة قبول الطلبة المعيدين في الجامعات الرسمية إلى ٢٠٪.



وقال في تصريحات صحفية إن نسبة كبيرة من هؤلاء الطلبة يريدون الدخول في تخصصات الطب وطب الأسنان، وهناك اعتراض من قبل الجامعات نظرا لوصولها إلى قمة الطاقة الاستيعابية، مشيرا إلى عدم وجود حلول غير قبولهم بالرغم من تأثير ذلك على جودة التعليم.



وقال إن الخطأ الأساسي كان السماح لهؤلاء الطلبة بالتقدم لأكثر من مرة لرفع المعدل، ما اوقعنا في مشكلة الآن بالقبول الجامعي، مؤكدا أن الوزارة مضطرة لحل القضية.

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