وزير الزراعة يتفقد كميات الإنتاج من الخضراوات وعدد من المشاريع بالبلقاء

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، عددا من المشاريع الزراعية والإنتاجية في محافظة البلقاء واطلع على كميات الإنتاج من الفاكهة والخضراوات التي ترد إلى الأسواق خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

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وقال خلال الجولة التفقدية، إنه وفقا للمتابعة اليومية فإن ما يرد من منتجات زراعية للأسواق المركزية يزيد عن الاحتياج المحلي للمستهلك، مؤكدا توفر أغلب المنتجات الزراعية واستمرارية ازدياد كميات الإنتاج خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة.



كما تفقد الحنيفات مشروع تربية النحل الذي تم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتقى الأسر المستفيدة من هذه المشاريع وتابع إجراءات التدريب والتأهيل للمجتمع المحلي على زراعة النحل، مشيرا إلى أن محور التنمية الريفية ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة يدعم جهود تحول الأسرة من مستهلكة إلى منتجة من خلال التدريب والتأهيل .



كما تابع وزير الزراعة سير العمل لأجهزة (البيو غاز )التي قدمتها وزارة الزراعة لبعض مؤسسات المجتمع المدني والمنازل والمزارع، والتي تعمل على إنتاج غاز الميثان والسماد العضوي السائل من النفايات المنزلية ما يساعد على الاستفادة من فاقد الغذاء للزراعة وإنتاج الغاز المنزلي وتقليل الآثار السلبية على البيئة بالتعاون مع الصندوق الهاشمي وجمعية البيئة والعديد من الجهات المعنية.



كما تفقد الحنيفات موقع المغطس، وأطلع على نتائج حملات الرش التي تقوم بها مديريات الزراعة وأثرها في حماية الصحة العامة والقطاع السياحي