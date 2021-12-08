18 ألف شكوى عمالية في 11 شهرا.. والعمل: تسوية 90% منها

الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود تلقي 18 ألف شكوى عمل حتى تشرين ثاني الماضي عبر منصة "حماية".

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وقال الزيود لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم حل وتسوية 90% من الشكاوى المقدمة، والتي كانت بين تأخير صرف أجور أو إنهاء خدمات وشكاوى عمالية بمختلف أنواعها.



وأضاف أن الوزارة تعاملت مع الشكاوى بحسب طلب العامل المشتكي إذا كانت معلنة أو سرية، مؤكدا دور الوزارة في الحفاظ على سرية الشكاوى وحماية العمال.



يشار إلى أن وزارة العمل أطلقت منصة "حماية"، نيسان الماضي، لتفعيل أمر الدفاع رقم "٦" حرصا على حقوق العامل والتزاماته لدى صاحب العمل وعلى استمرارية وديمومة مؤسسات القطاع الخاص.



وتتضمن المنصة خدمات متعلقة بالمؤسسات وخدمات خاصة بالعمال.