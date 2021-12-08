الأربعاء 08-12-2021
الوكيل الاخباري

"النواب": لهذا السبب لم يطرد الدغمي وزير المياه

عمرو: ندرس كافة التحديات لدى المناطق التنموية والصناعية

بعد جلسة نيابية صاخبة.. وزير المياه يعلق على مطالبات نيابية بإخراجه من قبة البرلمان - فيديو

الثقافة لـ الوكيل: تحاورنا مع "الثقافة الفلسطينية" بشأن فيلم أميرة

جنايات المفرق تغلظ عقوبة شخصين كررا جناية السرقة

فريحات: العرموطي انتصر للشعب الأردني

18 ألف شكوى عمالية في 11 شهرا.. والعمل: تسوية 90% منها

العثور على جثة شاب في إربد والأمن يحقق

حقيقة إدخال شحنة مُخالفة من الديزل للأردن

الحمل الكهربائي يسجل ارتفاعاً الثلاثاء

الأربعاء، 08-12-2021 01:04 م

18 ألف شكوى عمالية في 11 شهرا.. والعمل: تسوية 90% منها

92020310154883620279


الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود تلقي 18 ألف شكوى عمل حتى تشرين ثاني الماضي عبر منصة "حماية".

اضافة اعلان


وقال الزيود لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم حل وتسوية 90% من الشكاوى المقدمة، والتي كانت بين تأخير صرف أجور أو إنهاء خدمات وشكاوى عمالية بمختلف أنواعها.


وأضاف أن الوزارة تعاملت مع الشكاوى بحسب طلب العامل المشتكي إذا كانت معلنة أو سرية، مؤكدا دور الوزارة في الحفاظ على سرية الشكاوى وحماية العمال.


يشار إلى أن وزارة العمل أطلقت منصة "حماية"، نيسان الماضي، لتفعيل أمر الدفاع رقم "٦" حرصا على حقوق العامل والتزاماته لدى صاحب العمل وعلى استمرارية وديمومة مؤسسات القطاع الخاص.


وتتضمن المنصة خدمات متعلقة بالمؤسسات وخدمات خاصة بالعمال.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screenshot_15

بعد جلسة نيابية صاخبة.. وزير المياه يعلق على مطالبات نيابية بإخراجه من قبة البرلمان - فيديو

وزارة الثقافة3

الثقافة لـ الوكيل: تحاورنا مع "الثقافة الفلسطينية" بشأن فيلم أميرة

kkhd58amMqwmUBf5k47EYJNafCP171cccwvkngQO

جنايات المفرق تغلظ عقوبة شخصين كررا جناية السرقة

م

نوى: توزيع 4268 قطعة ملابس ضمن حملة خلي الشتا أدفى

Amira-1

الفنانين: لا علاقة لنا بفيلم "أميرة".. وموقفنا من القضية الفلسطينية واضح

9fc35c3fac90a8595a11cbd1fb81f2c2_oooooooooo

حقيقة إدخال شحنة مُخالفة من الديزل للأردن

أخبار متعلقة
GFHGH - Copy

مخالفة وإنذار 39 منشأة سياحية لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية

العمل

العمل: نفتش على تصاريح العمالة الوافدة وليس المطاعيم

1020214143925677703608

وزارة العمل تعلن عن توفر 300 فرصة عمل

435766_1_1638348880

خوفاً من كورونا .. مكاتب الاستقدام تحذر من تشغيل عاملات منازل هاربات

0L5A0247 - Copy

وزارة العمل تطلق خدمة الاعتراض على إجراءات التفتيش

558afd35-0f6c-46b1-b92a-2423919ebf0f (1)

80 فرصة عمل اضافية لتشغيل أردنيين في الشوبك.. تفاصيل