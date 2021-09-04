21 إصابة بكورونا بين طلبة المدارس و 7 بين المعلمين

الوكيل الاخباري - ارتفعت إصابات الطلبة بكورونا من 12 الى 21 إصابة ، حيث تم اتباع البروتوكول الصحي معهم والطلب منهم الدوام عن بعد ، وفق ما أكده أمين وزارة الصحة لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي .



وأضاف البلبيسي في تصريحات صحفية أن الوزارة أجرت أكثر من 15 ألف فحص سريع بين طلبة المدارس والمعلمين ، فثبت أن 39 طالبا بحاجة لفحص "PCR" و 7 معلمين ، مشيرا الى أنه بعد إجراء الفحص الأخير للتأكد ثبت إصابة 21 طالبا بالفيروس ، و 7 معلمين.

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