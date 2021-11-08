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الإثنين، 08-11-2021 10:09 ص

50% نسبة متلقي لقاح كورونا داخل مخيمات اللجوء في الأردن

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الوكيل الاخباري- قال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري، الاثنين، إن نسبة متلقي لقاح كورونا داخل مخيمات اللجوء بلغت 50% ونحو 35% من اللاجئين المؤهلين خارج المخيمات.

وبدأت المفوضية، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حملة تطعيم بلقاح كورونا، حيث توجد محطة متنقلة في مركز التسجيل التابع للمفوضية في خلدا بعمّان، لتمكين اللاجئين غير الملقحين من التسجيل والحصول على اللقاح عند زيارة مركز التسجيل.

أضاف الحواري، أن "الأردن من أوائل الدول التي قدمت اللقاح المضاد لكورونا للاجئين مجانا".

وتابع أن المفوضية "قدّمت مساحة كافية في مركز التسجيل التابع لها لتخصيصها لتطعيم اللاجئين المؤهلين ضد كورونا لزيادة أعداد متلقي اللقاح"، موضحا أن "أكثر من ألف لاجئ يزور المركز في اليوم الواحد".

وأشار الحواري إلى أنه "من المقرر افتتاح مواقع أخرى للتطعيم في مراكز أخرى مشابهة في عدة محافظات منها إربد والمفرق".

ويستضيف الأردن الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 758158 لاجئا بينهم 670748 لاجئا سوريا مسجلا و66526 لاجئا عراقيا و12760 لاجئا يمنيا، و5984 لاجئا سودانيا، و688 لاجئا صوماليا و1452 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية.

ويعيش 82.8% من اللاجئين في مدن أردنية، بينما 17.2% منهم في 3 مخيمات وهي الزعتري، أكبر مخيم يستضيف لاجئين سوريين، والأزرق ومخيم مريجيب الفهود الإماراتي الأردني.

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