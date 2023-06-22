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الخميس، 22-06-2023 04:50 م

استقرار طلبات إعانة البطالة الأمريكية عند أعلى مستوى في 20 شهرا

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الوكيل الإخباري - لم يطرأ تغير يذكر على عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إذ استقر عند أعلى مستوياته في 20 شهرا ليظل مرتفعا للأسبوع الثالث على التوالي فيما قد يكون مؤشرا مبكرا على ضعف سوق العمل في ظل حملة البنك المركزي الأمريكي القوية لتشديد الائتمان.

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وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات العمل اليوم أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية للمرة الأولى بلغت 264 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو، دون تغير عن قراءة الأسبوع السابق بعد تعديلها بالرفع، وهي الأعلى منذ أكتوبر 2021.


وكان متوسط التوقعات لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الطلبات الجديدة 260 ألفا.


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