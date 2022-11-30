الأربعاء 30-11-2022
الوكيل الاخباري

اليرموك توضح حول منح رئيسة كوسوفو السابقة دكتوراه فخرية

العثور على مواطن متوفياً داخل منزله في الزرقاء

هكذا أصبحت أسعار الذهب في الأردن بعد التسعيرة الثانية

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

مؤتمر صحفي حكومي للإعلان عن مشروع قانون الموازنة 2023

الدفاع المدني: التعامل مع 1313 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

وفاتان واصابتان بحادث تصادم على الصحراوي - صور

الجيش: احباط محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا

تعطل حركة السير على طريق سريع في لبنان بعد هطول أمطار غزيرة

ديوان الخدمة يمدد فترة استقبال طلبات التوظيف

 
الأربعاء، 30-11-2022 02:22 م

الركود الإقتصادي يلوح في تركيا

LYNXMPED2S1IQ_L


الوكيل الإخباري - صدرت اليوم الأربعاء، بيانات الناتج الإجمالي المحلي سنويا، والتي شهدت تراجعاً على أساس فصلي وعلى أساس سنوي بينما جاءت البيانات دون التوقعات.

اضافة اعلان


ويرى العديد من الاقتصاديين أن تراجع معدلات النمو الاقتصادي لفترتين متتاليتين إشارة قوية على أن الاقتصاد قد أصيب بالركود .


وعن أداء الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء، سجلت تراجعا محدودا بينما لا تزال بالقرب من أدنى مستوى على الإطلاق حيث تحوم بالقرب من 18.65 ليرة دولار.


كشفت بيانات مركز الإحصاء التركي عن نمو الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) في الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 3.9% مقابل توقعات المحللين بنمو في حدود 4% ومقابل الربع الثاني الذي سجل نموا بنسبة 7.7%. ( investing )


إقرأ ايضا
22

وزير الطاقة السعودي يعلن اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي

4 - Copy

هكذا أصبحت أسعار الذهب في الأردن بعد التسعيرة الثانية

الصادرات-المصرية-1024x576-1

جيبا: المنتجات الوطنية تمتلك فرصا واسعة لزيادتها بالسوق الأوروبية

2055001-669198696

رفع أسعار الفائدة يُخفض أسعار المساكن في أمريكا

3534078_9150dad803385d14fa41ca9b1f254681_640x640

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

للللل

توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي العالمي في 2023

أخبار متعلقة
78

خبير اقتصادي روسي: 3 بلدان غير متوقعة قد تشهد أزمة عملات

ييييي

هجوم على خط أنابيب ساوث ستريم وموسكو تحذر

555

أوكرانيا: تمديد اتفاق تصدير الحبوب 4 أشهر

ااااا

ما لا تعرفه عن ( G20 ) .. تسيطر على 80% من ناتج اقتصاد العالم و 75 % من صادراته

ما_هي_بطاقات_الائتمان

ديون بطاقات ائتمان تتراكم على الأتراك.. تضاعفت خلال عام

300

صندوق النقد يوصي تركيا بـ "زيادة مبكرة في أسعار الفائدة"