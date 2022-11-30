الركود الإقتصادي يلوح في تركيا

الوكيل الإخباري - صدرت اليوم الأربعاء، بيانات الناتج الإجمالي المحلي سنويا، والتي شهدت تراجعاً على أساس فصلي وعلى أساس سنوي بينما جاءت البيانات دون التوقعات.

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ويرى العديد من الاقتصاديين أن تراجع معدلات النمو الاقتصادي لفترتين متتاليتين إشارة قوية على أن الاقتصاد قد أصيب بالركود .



وعن أداء الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء، سجلت تراجعا محدودا بينما لا تزال بالقرب من أدنى مستوى على الإطلاق حيث تحوم بالقرب من 18.65 ليرة دولار.



كشفت بيانات مركز الإحصاء التركي عن نمو الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) في الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 3.9% مقابل توقعات المحللين بنمو في حدود 4% ومقابل الربع الثاني الذي سجل نموا بنسبة 7.7%. ( investing )

