الليرة التركية تتراجع قبل اجتماع البنك المركزي

الوكيل الاخباري- تراجعت الليرة التركية بنحو 0.5% اليوم الخميس إلى 16.45 مقابل الدولار، لتلامس أضعف مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول وذلك قبل اجتماع للبنك المركزي، من المتوقع أن يبقي سعر الفائدة القياسي عند 14%.



وهبطت الليرة بنحو 20% هذا العام، بالإضافة إلى خسارتها 44% من قيمتها العام الماضي، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى أزمة العملة التي أثارتها سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة.



في 20 ديسمبر، سجلت العملة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 18.4، بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، مما دفعها للانخفاض بنسبة 44% على مدار العام ككل. واستجابة لذلك، قفز التضخم منذ ذلك الحين وبلغ 70% في أبريل.

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