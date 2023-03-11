قطاع البنوك يدفع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في 7 أسابيع

الوكيل الإخباري -
تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع، وذلك بعد انهباط حاد في آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، إذ قادت أسهم القطاع المالي هبوطا عاما في السوق بعدما أثار تحذير من بنك أميركي المخاوف بشأن متانة الميزانيات العمومية للقطاع في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.اضافة اعلان
وبدأت موجة البيع بسبب فشل بنك سيليكون فالي "إس في بي" في جمع سيولة جديدة بعدما خسر 1.8 مليار دولار، وذلك عند بيعه حزمة سندات للوفاء بمطالبات مودعيه بالسيولة.
بلغت خسائر المؤشر "ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 2.3 % خلال الأسبوع الماضي وهي أكبر خسارة أسبوعية يسجلها خلال العام الجاري حتى الآن، وذلك عقب تراجع حاد للأسهم في آخر جلسة الجمعة بنسبة 1.4 %. ( سكاي نيوز
)