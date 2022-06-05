نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي بقوة في مايو

الوكيل الاخباري- أظهر مسح اليوم الأحد أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل نموه القوي في مايو/ أيار، ليسجل نموا للشهر الواحد والعشرين على التوالي، إذ أظهر الطلب صمودا في وجه تكاليف الإنتاج الآخذة في الارتفاع.



واستقر مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله عند 55.7 في مايو/ أيار، وهي القراءة ذاتها المسجلة في أبريل/ نيسان، والتي كانت الأدنى منذ يناير/ كانون الثاني وأقل من متوسط السلسلة البالغ 56.8.



وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، بشكل طفيف إلى 59.3 في مايو/ أيار من 59.7 في أبريل/ نيسان، والذي كان أيضا أبطأ وتيرة للنمو منذ يناير/ كانون الثاني. وكان أقل من متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 61.4.

اضافة اعلان

ارم