هل ينعكس قرار السعودية برفع إنتاج النفط على أسعار المحروقات محليا؟ خبير يجيب

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قال أستاذ المحاسبة المالية ومحلل الاسواق الاستاذ الدكتور محمد الحدب، إن إعلان السعودية لزيادة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يومياً على هامش قمة جدة، يسهم بشكل واضح ومباشر في انخفاض أسعار الطاقة في العالم وبالتالي انعكاسها محلياً.وأضاف الحدب لـ " الوكيل الإخباري" أن واحدة من أهداف زيارة جو بايدن إلى السعودية هو الحث على زيادة الإنتاج لتعويض النقص الحاصل في العالم، خاصة بعد الازمة الروسية الاوكرانية.وبيّن أن اختيار السعودية تحديدا يأتي لكونها لاعبا هاما في منظمة اوبك +، وهو ما يساهم في انخفاض احتمالات حدوث ركود العام القادم.وعلى المستوى المحلي، أشار الحدب إلى أن انخفاض أسعار الطاقة بعد زيادة الإنتاج سوف ينعكس على أسعار المحروقات محليا، ويساهم في التخفيف على المواطنين.وشدد على أن العالم اليوم يشهد أزمة طاقة كبيرة ومستمرة، والولايات المتحدة التي تعتبر أكبر اقتصاديات العالم تواجه معدلات تضخم لم تشهدها منذ 40 عاما، الامر الذي اجبر الرئيس جو بايدن الى مواجهة الضغوط والتحرك لعلاج الخلل والحث على رفع معدلات الإنتاج.ودعا الحدب الحكومة الأردنية إلى ادارة الازمة الاقتصادية القادمة، من خلال رفع معدلات التمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحزم التمويلية اللازمة.