183 مليون دينار الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء خلال العام الماضي

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن إجمالي قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال العام الماضي 2022، بلغت 183 مليون دينار.

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وأضاف شريم في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن أغلب صادرات الزرقاء لعام 2022 كانت من السيارات ولوازمها، والمواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، ومواد البناء والأدوات الصحية ولوازمها، والأجهزة الكهربائية، والألبسة والمجوهرات.



وبين أن عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء بلغ 7481 شهادة خلال العام الماضي.

