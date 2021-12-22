اتحادات النقل البري تعلن 'يوم الغضب' في لبنان

الوكيل الإخباري-أعلنت اتحادات النقل البري في لبنان، أن يوم الخميس في 13 يناير بعد الأعياد، "سيكون يوم غضب وشل البلد من قبل قطاع النقل على جميع الأراضي اللبنانية".

اضافة اعلان

ودعا رئيس الاتحادات بسام طليس، في مؤتمر صحفي السائقين الى "التكاتف والتضامن في ما بينهم والالتزام بما فيه المصلحة الوطنية ومصلحة قطاع النقل البري"، وأعلن " تأجيل التحرك الذي كان مقررا إلى ما بعد الأعياد، لأن القرار هو للنقابات والاتحادات ويجب أن تكون لغتنا واحدة تجاه الحكومة".



وأضاف طليس "إنه بناء على طلب الزملاء ولأن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية ضاغطة، وحرصا منا على عموم الشعب اللبناني نقترح أن يكون يوم الخميس في 13 كانون الثاني بعد الأعياد يوم غضب وشل البلد من قبل قطاع النقل البري على جميع الأراضي اللبنانية".

روسيا اليوم