السبت 17-06-2023
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السبت، 17-06-2023 09:56 ص

البرازيل تعثر على خطط انقلاب على هاتف مساعد لبولسونارو

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الوكيل الإخباري - ذكرت مجلة فيغا البرازيلية أن الشرطة الاتحادية في البلاد عثرت على وثيقة تحوي خطة تفصيلية لتنفيذ تدخل عسكري لمنع تسليم السلطة بعد انتخابات العام الماضي على هاتف أحد مساعدي الرئيس السابق جايير بولسونارو.

ولم يتضح بعد من الذي وضع الخطة وما إذا كانت قد وصلت وقتها لبولسونارو الذي خسر في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر أمام غريمه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

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ونقلت المجلة عن تقرير للشرطة الاتحادية أن الخطة تم العثور عليها على هاتف اللفتنانت كولونيل ماورو سيد وهو من المساعدين الشخصيين لبولسونارو وظل مساعدا له بعد انتهاء ولايته الرئاسية.


وأظهر تقرير للشرطة أمس الجمعة أن المساعد سعى أيضا للحصول على دعم قانوني لتلك الخطة.


وأضاف التقرير أن بناء على تحليل جزئي للبيانات المخزنة على هاتف المساعد فقد "جمع وثائق بهدف الحصول على دعم 'قانوني وقضائي' لتنفيذ انقلاب".

 

البيان


 




 

 


 

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