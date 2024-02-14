الجمهوريون في النواب الأميركي يوجهون اتهاماً لوزير الأمن الداخلي بهدف عزله

الوكيل الإخباري - وجّهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء، اتهامًا لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس، وأحالت الاتهام إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله، بحسب واشنطن تايمز.

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ويتهم الجمهوريون الوزير بالتقاعس في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك ودول أمريكا الجنوبية والكاريبي إلى الولايات المتحدة.



وأقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون توجيه اتّهامين للوزير الديموقراطي هما "الرفض المتعمّد والمنهجي" لتطبيق قانون الهجرة و"انتهاك ثقة الجَمهور"، وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ.