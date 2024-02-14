الأربعاء 14-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

فيديو- مصرع 15 شخصا بحادث سير مروع في مصر

8 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي على غزة

السير تكشف سبب الازدحام على شارع الاستقلال ونفق الملتقى صباح اليوم

3440 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الثلاثاء

للاردنيين .. وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين

بعد بتر قدمه .. أول تعليق لمراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر

النفط عالمياً يتراجع بفعل التضخم وزيادة مخزونات الخام الأمريكية

أكسيوس: محادثات القاهرة بشأن صفقة تبادل انتهت دون تقدم ملموس

الأربعاء، 14-02-2024 08:01 ص

الجمهوريون في النواب الأميركي يوجهون اتهاماً لوزير الأمن الداخلي بهدف عزله

1707886745178


الوكيل الإخباري - وجّهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء، اتهامًا لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس، وأحالت الاتهام إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله، بحسب واشنطن تايمز.

اضافة اعلان


ويتهم الجمهوريون الوزير بالتقاعس في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك ودول أمريكا الجنوبية والكاريبي إلى الولايات المتحدة.


وأقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون توجيه اتّهامين للوزير الديموقراطي هما "الرفض المتعمّد والمنهجي" لتطبيق قانون الهجرة و"انتهاك ثقة الجَمهور"، وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65cbdc0c4c59b719ab790187

فيديو- مصرع 15 شخصا بحادث سير مروع في مصر

65cc36934c59b76465483fc9

سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الشرقي

010

بعد انتكاسة صحية.. البنتاغون يكشف آخر تطورات حالة وزير الدفاع

00

انفجار ضخم بخط رئيسي لنقل الغاز في إيران

000

غارات إسرائيلية تستهدف بلدات عدة بجنوب لبنان

88

فرنسا تفرض عقوبات على 28 مستوطنا متطرفا

أخبار متعلقة
78c16221-4114-4410-8baa-3807710f354f

واشنطن تصادر طائرة فنزويلية بزعم تبعيتها لجهة إيرانية

65c7046542360417b461ef4c

روسيا: الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بنقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة أخرى

1706943139946

بيان عراقي شديد اللهجة بعد الضربات الجوية الامريكية

65bb173a4236045249208365

أنطونوف: واشنطن لا تريد حلا سريعا في أوكرانيا

65b48a9f4236047f770541c1

سلطات تكساس تنقل أكثر من 102 ألف مهاجر غير شرعي إلى ولايات أخرى

65b452bb42360419632eafe1

بايدن يعلن استعداده للإصلاحات "الأكثر صرامة" لحماية الحدود