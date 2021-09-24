الجيش اللبناني يخلي الحواجز العسكرية في الضاحية الجنوبية

الوكيل الاخباري - أخلى الجيش اللبناني الخميس الحواجز العسكرية في الضاحية الجنوبية التي اقامها على مداخل المنطقة بعد موجة التفجيرات التي استهدفت الضاحية من قبل عناصر عصابة داعش الارهابية عام 2013.



واصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه "تقوم وحدات الجيش في المناطق اللبنانية كافة بعملية إعادة انتشار وذلك للحد من الأعباء الاقتصادية عن الجيش وتخفيفها عن كاهل العسكريين كما تستمر الوحدات بإقامة نقاط مراقبة في جميع المناطق وتعمل على تسيير دوريات وتنفيذ مهمات حفظ أمن.

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