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الخميس، 21-09-2023 04:09 م

الدفاعات الجوية الروسية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة على مطار "ساكي"

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الوكيل الإخباري - أعلن مستشار رئيس شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوما بالطائرات المسيرة كان يستهدف مطار "ساكي" بالقرم.

وقال كريوتشكوف في قناته على "تيليغرام"، "سعت السلطات الأوكرانية إلى نشر أنباء مزيفة معدة مسبقا، حول استهداف مطار ساكي، وقاموا بإعداد واختيار الصور المناسبة.. هناك مشكلة واحدة فقط، دفاعنا الجوي أسقط كل شيء. لقد ضاع عمل تلاميذ المدارس في كييف".

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف حاولت تنفيذ هجوم إرهابي كبير على منشآت في شبه جزيرة القرم، وتمكنت أنظمة أنظمة الدفاع الجوي الروسية من إحباطه ودمرت 19 طائرة بدون طيار فوق شبه الجزيرة.

 

RT

 




 

 


 

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