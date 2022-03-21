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الإثنين، 21-03-2022 11:31 م

الرئيس الأوكراني: أي تسوية مع روسيا ستعرض على استفتاء شعبي

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الاثنين خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية أوكرانية عامة إن أي "تسوية" في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.اضافة اعلان


وأكد لموقع "سوسبيلنه" الإلكتروني الإخباري "فسرت لكل المجموعات التفاوضية: عندما تتحدثون عن كل هذه التغييرات (التي ستدرج في اتفاق محتمل) وقد تكون تاريخية (..) سنعرضها على استفتاء".

 

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال خطاب وجهه لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، إن "أوكرانيا تواجه التهديد الذي يواجهونه".


وأضاف زيلينسكي أن "الشعب الأوكراني الآن يتشرد في أنحاء العالم بسبب الحرب الروسية".


وطلب كنيست الاحتلال أن تتخذ تل أبيب "خيارها" وتدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.


وقال زيلينسكي "لقد اتخذت أوكرانيا خيارها قبل 80 عاما بإنقاذ اليهود"، مشبها في عدة نقاط أتى على ذكرها، العملية العسكرية الروسية في بلاده بالمحرقة النازية.


وأضاف "حان الوقت الآن لتتخذ تل أبيب خيارها"، معتبرا أن "اللامبالاة تقتل".


وتابع قائلا "أريد أن أردد عليكم كلمات قالتها غولدا مئير… تعرفونها ويعرفونها في أوكرانيا وروسيا... نحن نريد الحياة، لكن ما يحصل لا يعطينا الكثير من الخيارات".

وتساءل زيلينسكي في خطابه "لماذا لا تريدون الضغط على رؤوس الأموال الروسية لديكم؟"، مشيرا إلى أن "الحرب الروسية تمثل مأساة لأوكرانيا ولليهود والعالم أجمع".


ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط، خاطب زيلينسكي عبر الفيديو العديد من الهيئات التشريعية الأجنبية من بينها النواب الأوروبيون والكونغرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الألماني "البوندستاغ".

 




 

 


 

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