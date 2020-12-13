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الأحد، 13-12-2020 09:33 ص

الكويت: مطالب بتغيير رئيس مجلس الأمة

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الوكيل الإخباري- صعد نواب مجلس الأمة الكويتي الذين مضى على انتخابهم أسبوع واحد، من حدة خطابهم ليصل بهم الأمر حد التهديد بعدم التعاون مع الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها قريبا، في حال عدم تجاوبها مع مطالبهم بتغيير رئيس مجلس الأمة السابق.

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وجاءت تهديدات النواب بعد عقدهم ثالث اجتماع تنسيقي بينهم للتباحث ببعض الملفات والقضايا المهمة على الساحة الكويتية، وأبرزها قضية اختيار رئيس جديد للمجلس بعد إعلان نحو أربعين نائبا من أصل خمسين ترشيحهم للنائب بدر الحميدي للرئاسة، ومطالبتهم باستبعاد رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم.

إن موقف الأمة واضح ولا لبس فيه أبداً وتصريحات أكثر من ٤٠ نائب ليست مسألة شعارات ومزايدة وكلام فقط، هذه إرادة الشعب ورغبته بعدم وجود هذا العنصر بالرئاسة، وفي حال الاصرار فإن #عدم_التعاون_السياسي مع الحكومة هو موقفي المعلن والأول أمام هذا التعنت وهي الآن بين فرد وبين الشعب الكويتي.


المصدر: إرم



 




 

 


 

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