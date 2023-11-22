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الأربعاء، 22-11-2023 11:49 ص

الهند تختبر بنجاح صاروخ براهموس من المدمرة "إمفال"

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الوكيل الاخباري- قالت القيادة الغربية للبحرية الهندية، إنها أجرت اختبار إطلاق ناجح لصاروخ كروز BrahMos من المدمرة إمفال Project 15B التي تم تشغيلها مؤخرا.

وجاء في بيان القيادة البحرية نشر على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "إمفال 12706، أحدث مدمرة هندية الصنع تحمل صواريخ موجهة، كان أداؤها مثاليا في أول اختبار إطلاق لصاروخ BrahMos. كان ذلك أول اختبار لصاروخ BrahMos طويل المدى من سفينة لم يتم إدخالها رسميا إلى الخدمة بعد، مما يؤكد التركيز المستمر على الحفاظ على الاستعداد القتالي، والإعداد المطرد لقطاع بناء السفن الهندي وموثوقية الأسلحة والمنصات القتالية".

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تم تسليم المدمرة الثالثة من طراز " 15B إمفال"، إلى البحرية الهندية في 20 أكتوبر، قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد. والسفينة مجهزة بتقنية التخفي، وتبلغ إزاحتها 7.5 ألف طن، وطولها 164 مترا، وتعد واحدة من أكبر المدمرات التي تم بناؤها في الهند على الإطلاق. وهي مجهزة بصواريخ "باراك 8 " متوسطة المدى مضادة للطائرات ذات إطلاق عمودي، وصواريخ كروز براهموس الأسرع من الصوت، وأسلحة مضادة للغواصات وأنظمة كشف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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