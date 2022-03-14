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الإثنين، 14-03-2022 12:27 م

انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية

روسيا-مستعدون-لإجراء-مفاوضات-مع-أوكرانيا-في-بيلاروسيا-1645949620226


الوكيل الإخباري-بدأت اليوم الاثنين الجولة الرابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية عبر تقنية فيديو كونفرنس، حسبما أعلن ممثل وفد كييف مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك.

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وقال بودولياك إن الجولة الحالية ستتناول قضايا "وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية والضمانات الأمنية"، مضيفا أن الحوار سيكون "صعبا".


وأمس الأحد أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجولة الجديدة من المباحثات مقرر عقدها الاثنين.


وأمس الاحد أكد ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، والعضو في الوفد الروسي المفاوض، تحقيق تقدم جدي في المفاوضات مع أوكرانيا تحديدا في المجالين العسكري والإنساني، مضيفا أنه يمكن التوصل لموقف مشترك خلال أيام يؤدي للتوقيع على وثائق.

 

روسيا اليوم

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