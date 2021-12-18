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السبت، 18-12-2021 02:00 م

باريس تلغي احتفالات ليلة رأس السنة بسبب أوميكرون

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الوكيل الإخباري-قالت قناة (بي.إف.إم) الفرنسية إن باريس ألغت عروض الألعاب النارية والاحتفالات التي تقام بشارع الشانزليزيه ليلة رأس السنة، اتساقا مع القواعد الحكومية الفرنسية للحيلولة دون تفشي "أوميكرون".

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وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أعلن أمس الجمعة حظر الحفلات العامة الكبرى وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة وأوصى الفرنسيين، حتى من حصل منهم على اللقاح بإجراء فحص طبي لكوفيد-19 قبل التجمع في حفلات العام الجديد.

 

روسيا اليوم

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