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الإثنين، 28-03-2022 01:41 م

بوتين يضع شرطاً للقاء زيلينسكي

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الوكيل الإخباري-قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الرئيس فلاديمير بوتن لا يرفض أبدا اللقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه وضع شرطا واحدا لهذا اللقاء.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي من موسكو، الإثنين، أن بوتن لا يمانع لقاء زيلينسكي، لكن "يجب أن يتم التحضير لهذه الاجتماعات بشكل جيد".

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وكان زيلينسكي طالب في أكثر من مناسبة بلقاء بوتن، الذي أمر بشن هجوم عسكري على أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي.


ورغم أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب بدأت بعد وقت قصير من اندلاعها، فإنها لم تحقق أي نتيجة ملموسة، كما أن اللقاء بين رئيسي البلدين وفق طلب زيلينسكي لا يبدو قريبا.

 

وفي السياق ذاته، قال لافروف في المؤتمر الصحفي: "سنجري مفاوضات مباشرة اليوم (الإثنين) مع الوفد الأوكراني ونأمل أن تأتي بنتائج تحقق أهدافنا المبدئية"، في إشارة إلى استئناف المفاوضات في إسطنبول.

 

سكاي نيوز

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