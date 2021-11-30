الثلاثاء 30-11-2021
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الثلاثاء، 30-11-2021 02:40 م

بوتين يقدم وصفة مثلى للعالم لمحاربة كورونا

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الوكيل الاخباري- وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف المتبادل باللقاحات وشهادات التطعيم بأنه إجراء مهم في مكافحة جائحة الفيروس التاجي.

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وأمام الجلسة الكاملة للمنتدى الاستثماري "روسيا تنادي" الذي ينظمه مصرف "VTB Capital" ، قال بوتين: "من الممكن محاربة (كوفيد) بشكل فعال فقط من خلال تنسيق إجراءات المجتمع العالمي بأسره.

 

والاعتراف المتبادل باللقاحات وشهادات التطعيم، وتوفير فرص الحصول على اللقاحات لجميع مناطق الكوكب، والعمل المشترك على أدوية جديدة ضد الفيروس التاجي".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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