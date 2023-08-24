تدمير 3 مسيرات أوكرانية في بريانسك وكالوغا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا وأخرى فوق مقاطعة كالوغا المجاورة ليلة الأربعاء الخميس.





وقالت الدفاع الروسية في بيان لها صباح اليوم الخميس: "الليلة الماضية، أُحبطت محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك".





وأضاف البيان أن مسيرة أخرى تم رصدها وتدميرها بوسائط الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة كالوغا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.





يأتي ذلك بعد ساعات على قيام الدفاعات الجوية الروسية بإسقاط مسيرتين أوكرانيتين في بريانسك مساء أمس الأربعاء.

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روسيا اليوم