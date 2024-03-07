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الخميس، 07-03-2024 07:19 ص

ترامب يدعو بايدن إلى مناظرة

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الوكيل الاخباري - دعا المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن للمناظرة في أي وقت وفي أي مكان، وتحت إدارة لجنة المناظرات التي وصفها بالفاسدة.

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وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأربعاء: "من المهم، من أجل مصلحة بلدنا، أن نناقش أنا وجو بايدن القضايا الحيوية جدًا لأميركا والشعب الأميركي. لذلك، أنا أدعو إلى المناظرات في أي وقت وفي أي مكان!".


وأوضح أنه يمكن إدارة المناظرات بواسطة اللجنة الوطنية الديمقراطية الفاسدة، أو اللجنة التابعة لها، وهي لجنة المناظرات الرئاسية (CPD) وإنني أتطلع إلى تلقي الرد. شكرا لاهتمامكم بهذه المسألة!".


وأصبح ترامب المرشح المحتمل الوحيد عن الحزب الجمهوري بعد انسحاب منافسته نيكي هايلي من السباق.


 




 

 


 

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