تعيين أول امرأة من أصول أفريقية رئيسة لجامعة هارفارد

الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة هارفارد، الخميس، عن اختيار كلودين غاي، عميدة كلية الآداب والعلوم، رئيسة لها لتصبح الرئيس رقم 30 وأول امرأة من أصول أفريقية وثاني امرأة فقط تشغل هذا المنصب.

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وستخلف غاي، التي انضمت إلى جامعة هارفارد بصفتها أستاذة في مادة الحكم في عام 2006، لورانس باكو في شغل منصب رئيس الجامعة المرموقة، وستتسلم مهامها في يوليو 2023.



وقالت بيني بريتسكر، وكيلة وزارة التجارة الأميركية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما ورئيسة لجنة البحث، في بيان مكتوب "كلودين قائدة رائعة تُكرس نفسها للحفاظ على التميز الأكاديمي لجامعة هارفارد وتطويره". ( سكاي نيوز )