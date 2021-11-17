روسيا تختبر كاسحة جليد نووية حديثة

الوكيل الاخباري- أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد باشروا في اختبارات جديدة لثاني كاسحة جليد نووية تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي"22220".



وفي مقابلة أجريت معه مؤخرا قال ليونيد إيرليتسا، المدير العام لشركة Atomflot الروسية لصناعة السفن: "بدأت يوم الثلاثاء 16 نوفمبر الجاري اختبارات الحركة على كاسحة سبيريا النووية الروسية التي طورت في إطار المشروع 22220، وقبل نهاية العام الجاري ستكون هذه السفينة جاهزة للبدء بالعمل بشكل رسمي".



وتبعا للخدمة الصحفية لحوض البلطيق الروسي لصناعة السفن فإن "طاقم السفينة المذكورة وبالتعاون مع الفنيين والمختصين الروس سيقومون خلال الاختبارات من التحقق من الحالة الفنية للسفينة ومعداتها، كما سيتحققون من آلية عمل وحدات الطاقة في السفينة، وقدرات السفينة على الحركة والمناورة، كما سيجري تفقد آلية عمل أنظمة التوجيه والملاحة، والتحقق من آلية عمل المجمع الخاص بالمروحيات على متن السفينة.



وكانت روسيا قد بدأت العمل على تطوير"سيبيريا" عام 2015 وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2017، وهي واحدة من أصل 5 كاسحات جليد نووية تطورها في إطار مشروعها الحكومي رقم "22220".

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المصدر: روسيا اليوم