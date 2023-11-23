زلزال بقوة خمس درجات يضرب الفلبين

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة /سارانجاني/ في الفلبين.

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وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن الزلزال وقع على بعد 19 كيلومترا غرب بلدية /جلان/ الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات.



ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.



وفي 17 نوفمبر الحالي، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة جنوب الفلبين، وذلك دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية.



وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 بالمائة من الزلازل في العالم.

