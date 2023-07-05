عاصفة صيفية تضرب هولندا وإلغاء رحلات طيران بمطار أمستردام

الوكيل الإخباري - ألغى مطار دولي بأمستردام أحد أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا مئات الرحلات الجوية، وأوقفت سكك الحديد تشغيل جميع القطارات في شمال هولندا اليوم الأربعاء، مع قدوم عاصفة صيفية إلى البلاد.

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وبحسب وكالة الأنباء الهولندية "نيوز"، أعلن المعهد الوطني للأرصاد الجوية ،حالة التأهب باللون الأحمر في ثلاث مقاطعات، حيث ضربت العاصفة بولي البلاد بأمطار غزيرة ورياح قوية على الساحل الغربي لأمستردام وسجلت سرعة تزيد قليلا على 145كيلومترا في الساعة.



وعرضت وسائل الإعلام الهولندية صورا لأشجار اقتلعت وانقلاب شاحنة واحدة على الأقل في أمستردام ولاهاي وهارلم، مع هبوب العاصفة خلال ساعة الذروة الصباحية المزدحمة عادة،ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وأرسلت خدمات الطوارئ في مقاطعة شمالي هولندا، تضم العاصمة أمستردام، تحذيرا عبر الهواتف المحمولة حثت الأفراد فيه على التزام منازلهم حتى تمر العاصفة، كما نصحت سلطات المرور سائقي السيارات بتجنب القيادة إن أمكن.



ومن المتوقع أن تمر العاصفة عبر هولندا في وقت لاحق من اليوم، في طريقها إلى الدنمارك وألمانيا.



بترا