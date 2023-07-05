الأربعاء 05-07-2023
الوكيل الاخباري

كلب ضال ينهش طفلة في الرمثا

صدور إرادة ملكية سامية

إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالشونة الجنوبية

إدراج تلفريك عجلون ومسار درب الأردن ضمن النسخة الجديدة لـ "أردننا جنة"

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمد الدردور

بعد سحبهم من ذويهم.. أردنية تناشد الخارجية باستعادة أبنائها الثلاثة من السلطات البريطانية

توضيح حكومي حول انتهاء عمل ديوان الخدمة المدنية

قرار بشأن التوظيف في الجهاز الحكومي بالاردن

مذكرة احتجاج للسفيرة السويدية في عمان

3085 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الأربعاء، 05-07-2023 02:09 م

عاصفة صيفية تضرب هولندا وإلغاء رحلات طيران بمطار أمستردام

497933


الوكيل الإخباري - ألغى مطار دولي بأمستردام أحد أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا مئات الرحلات الجوية، وأوقفت سكك الحديد تشغيل جميع القطارات في شمال هولندا اليوم الأربعاء، مع قدوم عاصفة صيفية إلى البلاد.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الهولندية "نيوز"، أعلن المعهد الوطني للأرصاد الجوية ،حالة التأهب باللون الأحمر في ثلاث مقاطعات، حيث ضربت العاصفة بولي البلاد بأمطار غزيرة ورياح قوية على الساحل الغربي لأمستردام وسجلت سرعة تزيد قليلا على 145كيلومترا في الساعة.


وعرضت وسائل الإعلام الهولندية صورا لأشجار اقتلعت وانقلاب شاحنة واحدة على الأقل في أمستردام ولاهاي وهارلم، مع هبوب العاصفة خلال ساعة الذروة الصباحية المزدحمة عادة،ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

 

وأرسلت خدمات الطوارئ في مقاطعة شمالي هولندا، تضم العاصمة أمستردام، تحذيرا عبر الهواتف المحمولة حثت الأفراد فيه على التزام منازلهم حتى تمر العاصفة، كما نصحت سلطات المرور سائقي السيارات بتجنب القيادة إن أمكن.


ومن المتوقع أن تمر العاصفة عبر هولندا في وقت لاحق من اليوم، في طريقها إلى الدنمارك وألمانيا.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a55dab4236040a023dd064

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية لم تعد تلعب دور المنتج المرجح

64a5575a42360426af59d0f4

ماكرون يقترح على الحكومة قطع شبكات التواصل الاجتماعي أثناء الاضطرابات

64a559b642360406d80c5609

فوتشيتش يتحدث عن أكبر اضطهاد للصرب في كوسوفو

QZwHTDd7h9GA5f8VpMKkKMSGdwrRzdXrxmeZNI9F

عملية عسكرية لطرد 10 آلاف منقب عن المعادن في فنزويلا

64a544e54c59b7022f0b6f20

كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة تقاضي إيران

64a53800423604194511800a

خبير: النزاع في أوكرانيا أظهر ضعفا جديا للمدفعية الغربية

أخبار متعلقة
image (46)

ملك هولندا يعتذر عن تورط بلاده التاريخي في العبودية

224881

3 قتلى جراء انفجار غاز بمبنى سكني في كييف

648993854c59b70343661494

3 قتلى بانفجارات ألعاب نارية في الصين

489486-314259699

الشرطة البريطانية: نتعامل مع حادث "خطير" في نوتنغهام

648542104c59b779c93a6254

سقوط مسيرتين في مقاطعة كالوغا الروسية

image - 2023-06-10T085449.027

ألمانيا.. انتشار النيران في ساحة تدريب عسكرية سابقة قرب برلين