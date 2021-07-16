الجمعة 16-07-2021
الوكيل الاخباري

رئيس تجارة عمان: الوضع الاقتصادي الأردني في أسوأ حالاته

1525 شخصاً تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في الأردن

الساكت يعتبر امتحان التوجيهي من الأساليب البالية التي تقتل الإبداع

مديرية الأمن العام تحذر من الكتلة الهوائية الحارة

الاحتلال يجرف أكبر مقبرة كنعانية في فلسطين

المغرب يلغي صلاة العيد في المساجد

نشر تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021

بعد 18 عاما.. معتقل فلسطيني يتنسم الحرية

جيش الاحتلال: اعتقال فلسطينيين تسللا جنوبي قطاع غزة

الحريري: باعتذاري عن تشكيل الحكومة ضحيت بنفسي من أجل لبنان

الجمعة، 16-07-2021 10:49 ص

فيسبوك يتهم هاكرز إيرانيين باستخدامه للتجسس على أفراد في الجيش الأمريكي

1-1401489


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، يوم الخميس، إنها أغلقت نحو 200 حساب تديرها مجموعة من "الهاكرز" في إيران، في إطار عملية تجسس إلكتروني قاموا بها، واستهدفوا من خلالها في الغالب أفرادا بالجيش الأمريكي، وأفرادا يعملون في شركات الدفاع والطيران.

اضافة اعلان


وكشف موقع "فيسبوك" عبر مدونة رسمية له، أن "شبكة من المتسللين على صلة بإيران حاولت استخدام منصتها لاستهداف أفراد الجيش الأمريكي، من خلال مجموعة تعرف باسم "تورتيسشل" (صدفة السلحفاة)"

 

وأشار إلى أن الجماعة "طاردت الأفراد والشركات في صناعات الدفاع والطيران، وكانت أهدافها الأساسية في أمريكا، لكنهم سعوا أيضا إلى البحث عن أشخاص في المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا".

ولفتت شركة "فيسبوك" كذلك إلى أن مجموعة "تورنيسشل" استخدمت شخصيات مزيفة عبر الإنترنت للتواصل مع الأهداف المراد التجسس عليها، واكتساب الثقة أحيانا على مدار عدة أشهر، ودفعهم إلى مواقع أخرى، حيث تم خداعهم للنقر على روابط ضارة، من شأنها إصابة أجهزتهم ببرامج تجسس ضارة، بحسب وكالة "رويترز".


وقال "فيسبوك" في بيانه: "كان لهذا النشاط السمات المميزة لعملية مستمرة وذات موارد جيدة، مع الاعتماد على إجراءات أمنية تشغيلية قوية نسبيا لإخفاء من يقف وراءها".


كما بينت "فيسبوك" في بيانها أن مجموعة "تورتيسشل" أنشأت "شخصيات معقدة على الإنترنت" للاتصال بأهدافها وبناء الثقة معهم قبل محاولة إقناعهم بالنقر فوق الروابط الخبيثة، وكان لديهم حسابات عبر منصات وسائط اجتماعية متعددة لجعل خدعتهم تبدو أكثر مصداقية.


وتابعت: "قامت المجموعة ببناء مواقع توظيف مزيفة، بل وذهبت إلى حد التحايل على أداة شرعية للبحث عن الوظائف من وزارة العمل الأمريكية، ويعتقد موقع "فيسبوك" على الأقل أن بعض البرامج الضارة التي نشرتها المجموعة قد طورتها شركة "ماهاك رايان أفراز"، وهي شركة لها علاقات مع الحرس الثوري الإسلامي.


يشار إلى أنه تم اتهام إيران بمجموعة متنوعة من الأنشطة الخبيثة عبر الإنترنت خلال العام الماضي، وعلى وجه الخصوص عندما قالت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إنها كانت واحدة من الدول التي حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
skynews-china-flood-tunnel_5447961

الصين: 1100 رجل يكافحون لإنقاذ 14 عاملا محاصرين بنفق غمرته المياه

292638 (1)

بلجيكا: ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 15 شخصا

فرنسا-لبنان

فرنسا تعلن عقد مؤتمر دولي قريبا استجابة لاحتياجات اللبنانيين

5879550_1626412997

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ألمانيا الى 81

1

الحريري: باعتذاري عن تشكيل الحكومة ضحيت بنفسي من أجل لبنان

1

لودريان: المسؤولون اللبنانيون عاجزون عن إيجاد حل للأزمة

أخبار متعلقة
60ed498142360456a32f728b

إيران تكشف عن تفاصيل تتعلق بانفجار حديقة ملت

1-1295944

زلزال يهز إيران

الحدود

الجيش الإيراني: نراقب التحركات على الحدود مع أفغانستان

هجوم

هجوم سيبراني يحدث فوضى بمحطات القطارات الإيرانية

5fb015e44c59b717d20029c6

السعودية وإيران تتبادلان انتقادات بشأن أنشطتهما في المجال النووي

20180117_1516204231-683799

قارب عابر ينقذ ركاب سفينة من الغرق قادمة من الإمارات متجهة نحو ميناء بجنوب إيران