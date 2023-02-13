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الإثنين، 13-02-2023 10:28 ص

مانيلا: الصين تستهدف حرس السواحل الفلبينية بالليزر

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الوكيل الإخباري- اتهمت الفلبين سفينة تابعة لحرس السواحل الصينية باستهداف سفينة حرس سواحل فلبينية بأشعة ليزر من الدرجة العسكرية وإصابة بعض أفراد طاقمها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ووصفت الفلبين هذا الحادث بأنه انتهاك "صارخ" للحقوق السيادية لمانيلا. فيما لم يصدر تعليق فوري من السفارة الصينية في مانيلا على الحادث.

وأفاد خفر السواحل الفلبيني في بيان، بأن السفينة الصينية ناورت أيضا بشكل خطير عن قرب- نحو 137 مترا، لمنع سفينة الدورية الفلبينية (بي آر بي مالاباسكوا) من الاقتراب من سكند توماس شول، وهي شعاب مرجانية مغمورة احتلتها القوات الفلبينية، في 6 فبراير.

قدمت الفلبين ما يقرب من 200 احتجاج دبلوماسي ضد الإجراءات "العدوانية" للصين في المياه المتنازع عليها عام 2022 وحده.

وتطالب الصين ببحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، ما يضعها في مسار تصادمي مع مطالبين آخرين بالسيادة هناك.

بالرغم من المبادرات الودية مع بكين من قبل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي وخليفته، فرديناند ماركوس جونيور، اللذين التقيا الزعيم الصيني شي جين بينغ في يناير، استمرت التوترات، ما أدى إلى تحالف عسكري أوثق بين الفلبين والولايات المتحدة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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