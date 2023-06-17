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السبت، 17-06-2023 01:47 م

هزة أرضية تضرب جزر الكوريل الروسية

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الوكيل الإخباري - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر، المحيط الهادئ قرب جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

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وأفاد فرع سخالين للإدارة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في بيان له، ووفق وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء، بأنه تم في الساعة 2.53 فجراً بتوقيت موسكو، تسجيل هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهادئ شمال شرق جزيرة إيتوروب أكبر جزر الكوريل، حيث كان مركز الهزة على عمق 40 كيلومتراً وعلى بعد 340 كلم شمال شرق مدينة كوريلسك. وأضاف البيان: «لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية ولم يشعر بها الناس».

 

البيان

 




 

 


 

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