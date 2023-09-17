تحذير هام لمالكي هواتف أندرويد.. ثبت هذا التطبيق فوراً لحماية بياناتك

الوكيل الإخباري- حث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف أندرويد، على تثبيت تطبيق مهم يمكن أن يساعد في الحفاظ على أمان بياناتهم.

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وحسب موقع "The Irish Sun"، يعمل تطبيق أندرويد المعروف باسم Google Play Protect، على الحفاظ على أمان هواتف أندرويد وحماية بيانات مستخدميها من البرامج الضارة.



أطلقت Google الأداة التي تطلق عليها اسم Google Play Protect، في عام 2017، وحتى الآن، يمكن لهذه الميزة التحقق من التطبيقات لمعرفة ما إذا كانت آمنة قبل تنزيلها.



كيفية تفعيل حماية جوجل بلاي

التطبيق متاح للتنزيل مجانا على متجر Google Play إذا لم يتم تنزيله تلقائيا على جهازك، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:



أولا: افتح تطبيق متجر Google Play على هاتف أندرويد الخاص بك، ثم اضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيمن.



ثانيا: انقر على خيار "الإعدادات" Settings، ثم ابحث ضمن قسم "حول" About، لمعرفة ما إذا كان جهازك معتمدا من .Play Protect.



ثالثا: لتشغيله أو إيقاف تشغيله، افتح متجر جوجل بلاي، ثم اضغط على أيقونة الملف الشخصي.



رابعا: اضغط على حماية جوجل Play Protect>ثم الإعدادات> ثم قم بتشغيل فحص التطبيقات مع تشغيل Play Protect أو إيقاف تشغيله.



صدى البلد