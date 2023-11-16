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الخميس، 16-11-2023 03:07 م

باريس لا ينوي تقديم عرض جديد لمبابي!

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الوكيل الإخباري - فجر تقرير صحفي إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، وفقًا لمصادر موثوقة، فإن إدارة باريس سان جيرمان تستبعد حاليا تقديم أي عرض لتجديد عقد مبابي.

وأضافت الصحيفة: "نية النادي هي أن يفي مبابي بالاتفاق الحالي، ويقوم بتنشيط شرط التمديد لعام إضافي حتى 2025".

وأفاد التقرير، بأن مبابي عانى خلال السنوات الماضية نظرًا لوجود نيمار، الذي كان لديه وزن أكبر في النادي لأسباب تسويقية واقتصادية.

وتابعت "آس": "سيواجه الشاب الفرنسي نفس المشكلة، حال قرر الانتقال لريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، الذي لديه فينيسيوس جونيور".

وسيكون الباب مفتوحا أمام ريال مدريد لضم مبابي مجانا، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد أي إغراءات من نادي العاصمة الفرنسية لإقناعه بالبقاء.

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