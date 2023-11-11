محمد صلاح يفوز بجائزة ويحقق رقما استثنائيا

الوكيل الإخباري - اعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمير ليغ" الجمعة، فوز النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالمسابقة.



وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي للمرة الخامسة خلال مسيرته، والأولى منذ عامين، بعد نوفمبر 2017، وفبراير ومارس 2018، وأكتوبر 2021.

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وتفوق محمد صلاح على الخماسي الذي ترشح معه لنيل الجائزة، وضم كل من: ديكلان رايس لاعب أرسنال، وكريستيان روميرو لاعب توتنهام، ودوغلاس لويز من أستون فيلا، وبريان مبيومو لاعب برينتفورد، وبيدرو نيتو من نادي وولفرهامبتون.



وبات مهاجم ليفربول أول لاعب من خارج فريق توتنهام هوتسبير، يفوز بجائزة أفضل لاعب في هذا الموسم، بعدما سيطر عليها جيمس ماديسون والكوري الجنوبي هيونغ مين سون في أغسطس وسبتمبر الماضيين.





وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب ينشط في الدوري الإنجليزي فوزا بهذه الجائزة، كما عادل رقم واين روني، وروبن فان بيرسي، اللذين فازا بالجائزة 5 مرات أيضا.





ولا يتفوق على النجم المصري في هذه القائمة سوى الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، وهاري كين، اللذين فاز كل منهما بها 7 مرات، وستيفن جيرارد والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكل منهما 6 جوائز.



وتألق محمد صلاح خلال أكتوبر الماضي، وسجل 5 أهداف في المباريات الثلاث التي خاضها فريق ليفربول في الدوري.



وسجل "الفرعون" المصري ثنائية ضد كل من برايتون وإيفرتون، إضافة إلى هدف أمام نوتنغهام فورست، كما صنع 6 أهداف، وسدد على المرمى 10 مرات.



ولم يخسر محمد صلاح في أكتوبر، إذ فاز مع "الريدز" في مباراتين، وتعادل في أخرى.

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